Полиция Нью-Йорка пообещала новобранцам световые мечи в честь дня "Звездных войн"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Полиция Нью-Йорка в честь дня "Звездных войн" пообещала новобранцам световые мечи. Ведомство также опубликовало в соцсети X видео с мужчиной в образе рыцаря-джедая.

После нескольких секунд на кадрах меняется фон, а мужчина переодевается в форму полицейского и держит в руках световой меч. Вторая часть ролика сопровождается популярным саундтреком к фильмам серии "Звездные войны".

"Присоединяйся к лучшим из лучших Нью-Йорка", – говорится в конце видео.

Фанаты празднуют день "Звездных войн" 4 мая, так как эта дата созвучна словам цитаты из кинофраншизы: May the force be with you ("Да пребудет с тобой сила". – Прим. ред.) и May the 4th (fourth) (4 мая. – Прим. ред.).

Ранее первая в мире картина, которая изображает киновселенную "Звездных войн", была продана на аукционе в американском Далласе за рекордные 3 875 000 долларов. Автором произведения стал художник Том Юнг. Картина появилась в газетах 13 мая 1977 года, после релиза она украшала вывески, обложки журналов и театральные программы.