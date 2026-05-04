Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:08

В мире

Полиция Нью-Йорка пообещала новобранцам световые мечи в честь дня "Звездных войн"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Полиция Нью-Йорка в честь дня "Звездных войн" пообещала новобранцам световые мечи. Ведомство также опубликовало в соцсети X видео с мужчиной в образе рыцаря-джедая.

После нескольких секунд на кадрах меняется фон, а мужчина переодевается в форму полицейского и держит в руках световой меч. Вторая часть ролика сопровождается популярным саундтреком к фильмам серии "Звездные войны".

"Присоединяйся к лучшим из лучших Нью-Йорка", – говорится в конце видео.

Фанаты празднуют день "Звездных войн" 4 мая, так как эта дата созвучна словам цитаты из кинофраншизы: May the force be with you ("Да пребудет с тобой сила". – Прим. ред.) и May the 4th (fourth) (4 мая. – Прим. ред.).

Ранее первая в мире картина, которая изображает киновселенную "Звездных войн", была продана на аукционе в американском Далласе за рекордные 3 875 000 долларов. Автором произведения стал художник Том Юнг. Картина появилась в газетах 13 мая 1977 года, после релиза она украшала вывески, обложки журналов и театральные программы.

Читайте также


за рубежом

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика