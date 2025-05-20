В США актеры пожаловались на создателей Fortnite из-за голоса Дарта Вейдера

Фото: fortnite.com

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) подала жалобу на создателей Fortnite Llama Productions и Epic Games в связи с использованием искусственного интеллекта (ИИ) при создании голоса Дарта Вейдера в игре. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Hollywood Reporter.

Актеры отправили обращение в Национальное управление по трудовым отношениям. По их словам, Llama Productions применила созданный нейросетью голос персонажа, однако не отправила предварительное уведомление об этом и не согласовала условия, что противоречит законодательству.

Как отметили в SAG-AFTRA, подобные действия сервиса нарушают права артистов, которые ранее участвовали в создании голоса Вейдера в видеоиграх.

При этом гильдия не имеет ничего против применения современных технологий, если они будут использованы для сохранения творческого наследия известных актеров, в том числе Джеймса Эрла Джонса, чей голос стал неотъемлемой частью образа Вейдера.

Однако профсоюз подчеркнул, что подобные решения должны соответствовать трудовому законодательству и учитывать интересы актеров.

Перед своей смертью в 2024 году Джонс разрешил студии Lucasfilm использовать архивные записи своего голоса для воссоздания образа персонажа в фильмах. Тем не менее, уточнили артисты, согласие не распространилось на разработчиков видеоигр.

Epic Games, которой принадлежит Llama Productions, еще не дала ответ на эту ситуацию.

Осенью прошлого года стало известно, что на Lucasfilm и кинокомпанию Lunak Heavy Industries подали в суд из-за фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" 2016 года. В нем авторы использовали образ актера Питера Кушинга.

Однако его друг, продюсер Кевин Фрэнсис, заявил, что в 1993 году актер подписал документ, запрещающий воспроизведение его персонажа без разрешения. В ответ на это авторы заявили, что не считали нужным получать согласие на воспроизведение, поскольку это было прописано в условиях контракта актера для оригинальных "Звездных войн".