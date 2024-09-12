На Lucasfilm подали в суд из-за фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории"

Фото: ТАСС/Lucasfilm/AF Archive/Mary Evans/Rights Managed

На кинокомпании Lucasfilm и Lunak Heavy Industries подали в суд из-за фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" 2016 года, в котором использовали образ Питера Кушинга, сообщает газета The Times.

Иск подал продюсер Кевин Фрэнсис, который является одним из старейших друзей Питера Кушинга. По его словам, в 1993 году актер подписал документ, запрещающий воспроизведение его образа без разрешения.

В фильме "Изгой-один" образ Кушинга был использован якобы без разрешения. В связи с этим Фрэнсис требует выплаты компенсации в размере около 500 тысяч фунтов.

Авторы фильма утверждают, что они не считали нужным получать разрешение на использование образа Кушинга, так как это было прописано в условиях контракта актера для оригинальных "Звездных войн", где он сыграл роль Уилхуффа Таркина.

Между тем у Lucasfilm не получилось выпустить в прокат фильм "Звездные войны. Эскадрилья: "Изгой". Компания The Walt Disney заявила в 2022 году, что не достигла согласия с режиссером Пэтти Дженкинсом по ряду вопросов, из-за чего релиз пришлось отложить. Переговоры о продолжении съемок ведутся до сих пор.