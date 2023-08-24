Netflix опубликовал первый трейлер "Звездных войн" Зака Снайдера

Видео: Netflix/Rebel Moon

В Сети опубликовали полный трейлер нового проекта под названием "Мятежная Луна" от режиссера Зака Снайдера, который вдохновился во время съемок фильма франшизой "Звездные войны". Ролик разместил у себя сервис Netflix.

Сюжет фильма основан на воительнице по имени Кора, которая проживает на маленькой мирной луне Вельда. Однако туда вторгаются солдаты тоталитарного Империума, которому раньше служила главная героиня. Поэтому Коре предстоит собрать команду союзников и возглавить повстанцев.

В трейлере можно увидеть яркие космические битвы, инопланетян и нетипичные для "Звездных войн" световые мечи. Первая часть "Мятежной Луны" под названием "Дитя огня" будет размещена на сервисе уже 22 декабря 2023 года, а продолжение "Мятежная Луна. Часть 2: Дарующий шрамы" выйдет 19 апреля 2024 года.

В кинокартине снялись Чарли Ханнэм из фильма "Джентльмены", Михил Хейсман из "Призрака дома на холме", Стаз Нэйр из "Игры престолов" и многие другие.

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