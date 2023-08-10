Трейлер приквела "Джона Уика" появился в Сети

Видео: Youtube/Rotten Tomatoes TV

Первый трейлер приквела "Джона Уика" – мини-сериала "Континенталь" – от стримингового сервиса Peacock появился в Сети. Соответствующий видеоролик размещен на платформе YouTube.

Действие приквела разворачивается в отеле для киллеров из киновселенной "Джона Уика" в Нью-Йорке 1970-х годов. По сюжету молодой мафиози Уинстон Скотт начинает свой путь к становлению управляющим заведением. Отмечается, что сериал расскажет альтернативную версию происходивших в Нью-Йорке исторических событий, в том числе приход к власти бандитских структур и череды забастовок профсоюзов.

В главных ролях сериала заявлен Мэл Гибсон, известный по фильмам "Безумный Макс", "Храброе сердце" и "Неудержимые-3". В актерский состав также вошли Колин Вуделл, Кейт Нюнг, Кэти Макграт, Питер Грин, Джессика Эллейн и другие.

Выход сериала запланирован 22 сентября 2023 года. В США он появится на стриминговой платформе Peacock, а в других странах мира – на платформе Prime Video.

Ранее вышел дебютный трейлер нового фильма режиссера Романа Полански "Дворец". Сюжет киноленты рассказывает о гостях-миллионерах швейцарского отеля, которые готовятся встретить 2000 год. Фильм покажет последние сутки перед сменой тысячелетий. Официальная премьера новой картины Полански в России запланирована на 23 ноября этого года.

Фильм "Девичник. Убойная ночь" вышел в российский прокат