18:48Культура
В Сети появился первый трейлер нового фильма Полански "Дворец"
Видео: youtube.com/@01distribution
Первый трейлер нового фильма режиссера Романа Полански "Дворец" появился в Сети. Соответствующий видеоролик размещен на YouTube-канале итальянского кинодистрибьютора 01 Distribution.
Сюжет киноленты рассказывает о гостях-миллионерах швейцарского отеля, которые готовятся встретить 2000 год. Фильм покажет последние сутки перед сменой тысячелетий.
В фильме сыграли Микки Рурк, Джон Клиз, Жоакин де Алмейда, Фанни Ардан, Александр Петров и другие.
Официальная премьера новой картины Полански в России запланирована на 23 ноября этого года.
Ранее сообщалось, что фильм "Дворец" станет первой работой Полански после исключения режиссера из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году. Производством фильма займется RAI Cinema.
Как прокомментировал кинокартину управляющий кинематографическим подразделением итальянского медиахолдинга RAI Паоло Дель Брокко, лента является "эпилогом целому тысячелетию".
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