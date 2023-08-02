В Сети появился первый трейлер нового фильма Полански "Дворец"

Видео: youtube.com/@01distribution

Первый трейлер нового фильма режиссера Романа Полански "Дворец" появился в Сети. Соответствующий видеоролик размещен на YouTube-канале итальянского кинодистрибьютора 01 Distribution.

Сюжет киноленты рассказывает о гостях-миллионерах швейцарского отеля, которые готовятся встретить 2000 год. Фильм покажет последние сутки перед сменой тысячелетий.

В фильме сыграли Микки Рурк, Джон Клиз, Жоакин де Алмейда, Фанни Ардан, Александр Петров и другие.

Официальная премьера новой картины Полански в России запланирована на 23 ноября этого года.

Ранее сообщалось, что фильм "Дворец" станет первой работой Полански после исключения режиссера из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году. Производством фильма займется RAI Cinema.

Как прокомментировал кинокартину управляющий кинематографическим подразделением итальянского медиахолдинга RAI Паоло Дель Брокко, лента является "эпилогом целому тысячелетию".

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