Marvel представила дебютный трейлер второго сезона сериала "Локи"

Видео: YouTube/Marvel Entertainment



Студия Marvel представила трейлер второго сезона "Локи". Судя по трейлеру, действие разворачивается сразу после финала первого сезона. Локи оказывается втянутым в борьбу за существование Управления временными изменениями.

Главным героем остается Локи, который впервые появился в киновселенной Marvel в фильме "Тор". Локи долгое время выступал противником Мстителей, а также выступил на стороне суперзлодея Таноса. В итоге Локи из антагониста превратился в антигероя, которым больше не движут злодейские мотивы.

Второй сезон сериала "Локи" выйдет 6 октября на сервисе Disney+, который недоступен в России.

Ранее компания Disney поделилась графиком выхода своих фильмов. Так, премьера фильма "Дэдпул-3" запланирована на май 2024 года. В 2026 году выйдут две части "Звездных войн", а в мае 2027 года выйдет картина "Мстители: Секретные войны".

На график премьер в этом году влияет забастовка Гильдии сценаристов в США. Из-за нее была перенесена премьера новой части «Человека-паука».