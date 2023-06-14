Disney изменила график выхода "Дэдпула-3" и новых "Звездных войн"

Кадр из фильма "Дэдпул"; режиссер – Тим Миллер; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Donners' Company, Kinberg Genre, Marvel Entertainment, TSG Entertainment

Компания Disney обновила график выхода своих фильмов. Об этом сообщает Variety.

Согласно новому графику, фильм "Дэдпул-3" выйдет раньше запланированного срока. Увидеть его на экранах зрители смогут 3 мая 2024 года, до этого выход был намечен на 8 ноября. 7 мая 2027 года состоится премьера картины "Мстители: Секретные войны".

Сообщается, что в 2026 году выйдут две части "Звездных войн". 19 декабря 2025 года компания планирует выпустить фильм "Аватар-3", 21 декабря 2029 года – "Аватар-4" и 19 декабря 2031 года – "Аватар-5".

Ранее стало известно, что премьера сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн" состоится 23 августа. Сериал появится на платформе Disney+, эпизоды будут выходить каждую среду.

До этого фильмы и сериалы Disney удалили из российских стримингов "КиноПоиск", "Иви" и Okko. Это связано с истечением срока контрактов.

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