Премьера сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн" пройдет 23 августа

Видео: YouTube/Star Wars

Премьера сериала "Асока" по вселенной "Звездных войн" состоится 23 августа, сообщается в трейлере проекта на YouTube-канале франшизы.

Отмечается, что сериал появится на платформе Disney+. Эпизоды будут выходить еженедельно каждую среду. Главная роль досталась актрисе Розарио Доусон, в сериале также снялись Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен, Иванна Сахно и другие.

Ранее компания LucasFilm анонсировала три новых фильма в киновселенной "Звездных войн".

До этого стало известно, что платье принцессы Леи из "Звездных войн" выставили на аукцион. Начальная цена лота – 2 миллиона долларов. Речь идет о костюме, в котором героиня была в финале четвертого эпизода, вышедшего в конце 70-х.

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