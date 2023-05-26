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Платье принцессы Леи из "Звездных войн" выставили на аукцион за 2 млн долларов

Платье принцессы Леи из "Звездных войн" выставили на аукцион за 2 млн долларов

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В США на торги выставили считавшееся потерянным платье принцессы Леи из "Звездных войн". Начальная цена лота – 2 миллиона долларов. Речь идет о костюме, в котором героиня была в финале четвертого эпизода, вышедшего в конце 70-х.

Всего на аукционе представят почти полторы тысячи предметов одежды и реквизита из знаменитых фильмов и телепрограмм. В том числе костюм Бэтмена из фильма режиссера Тима Бертона и голову паука из ужастика "Нечто".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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