Платье принцессы Леи из "Звездных войн" выставили на аукцион за 2 млн долларов

В США на торги выставили считавшееся потерянным платье принцессы Леи из "Звездных войн". Начальная цена лота – 2 миллиона долларов. Речь идет о костюме, в котором героиня была в финале четвертого эпизода, вышедшего в конце 70-х.

Всего на аукционе представят почти полторы тысячи предметов одежды и реквизита из знаменитых фильмов и телепрограмм. В том числе костюм Бэтмена из фильма режиссера Тима Бертона и голову паука из ужастика "Нечто".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.