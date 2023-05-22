Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Турции

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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в провинции Адана на юге Турции, сообщает РИА Новости.

Это вторые сильные подземные толчки за день с интервалом в 36 минут. До этого толчки магнитудой 4,7 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Их зарегистрировали в 19:42 в районе Саимбейли.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Турецкие власти заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые здания будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

