Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у побережья Индонезии

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Рядом с берегами Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом информирует сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 112 километрах к юго-востоку от города Горонтало, на территории которого проживают около 144 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока что нет. Кроме того, информация об угрозе цунами не поступала.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте зафиксировали сильное землетрясение. Эпицентром толчков стал Афганистан. Магнитуда землетрясения составила 6,6, при этом в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре интенсивность толчков оценили в 6,8 балла.

По информации ученых, толчки ощущались также в Самарканде, Бухаре и городах Таджикистана и Казахстана.

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