В результате землетрясения в Эквадоре погибли 14 человек

Фото: AP Photo/Cesar Munoz

По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 6,9 балла в Эквадоре погибли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо в Twitter.

Различные травмы, по предварительным данным, получил 381 человек. В пресс-службе главы страны уточнили, что в результате подземных толчков пострадали 90 домов, 44 здания оказались полностью разрушены.

Ранее специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили о крупном землетрясении в Эквадоре. По данным экспертов, эпицентр подземных толчков находился в 7 километрах к юго-востоку от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек.

До этого очередное землетрясение зафиксировали на территории Турции, его магнитуда составила 4,8 балла. Очаг залегал на глубине менее 1 километра. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло в Тихом океане

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