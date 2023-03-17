Ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил 105 миллиардов долларов

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Ущерб от мощных землетрясений, ранее прошедших на территории Турции, превысил 105 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТРТ со ссылкой на департамент казначейства страны.

"Общий ущерб от землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в шесть раз выше, чем после землетрясений в 1999 году в районе Мраморного моря. Ущерб от стихийного бедствия составил порядка двух триллионов турецких лир (более 105 миллиардов долларов. – Прим. ред.)", – отмечается в материале.

Череда мощных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

По состоянию на 12 марта число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".



Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

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