Фото: ТАСС/Zuma/Khalil Dawood

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на ирано-иракской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"Эпицентр стихии находился в 17 километрах к северо-востоку от иракского города Халабджа, где проживают 57,3 тысячи человек", – отметили в сообщении.

По данным экспертов, очаг подземных толчков зарегистрирован на глубине 10 километров.

В результате инцидента информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что 14 марта землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 балла, зафиксировали в провинции Кахраманмараш в Турции.

Согласно информации, подземные толчки произошли в районе Гексун в 09:47. Управление уточнило, что они случились на глубине около 7 километров.



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