16 марта, 22:21В мире
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на ирано-иракской границе
Фото: ТАСС/Zuma/Khalil Dawood
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на ирано-иракской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
"Эпицентр стихии находился в 17 километрах к северо-востоку от иракского города Халабджа, где проживают 57,3 тысячи человек", – отметили в сообщении.
По данным экспертов, очаг подземных толчков зарегистрирован на глубине 10 километров.
В результате инцидента информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что 14 марта землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 балла, зафиксировали в провинции Кахраманмараш в Турции.
Согласно информации, подземные толчки произошли в районе Гексун в 09:47. Управление уточнило, что они случились на глубине около 7 километров.
Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Камчатки
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