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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр поземных толчков располагался в 190 километрах к востоку от города Кундуз с населением более 161 тысячи человек. Очаг землетрясения эксперты зарегистрировали на глубине 152 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло накануне вечером к югу от полуострова Камчатка. Очаг залегал в Тихом океане на глубине почти 60 километров в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского. Первый толчок был зафиксирован в 18:03 по местному времени.



Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Камчатки

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