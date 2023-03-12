Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч – Эрдоган

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Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции достигло уже 48 тысяч человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Число погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч", – цитирует главу Турции РИА Новости.

Череда мощных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

Ранее Минздрав России сообщил, что многопрофильный полевой госпиталь РФ для пострадавших в результате землетрясения заработал в Сирии. В нем работают около 30 специалистов, они оказывают помощь пострадавшим по 30 направлениям. До этого Россия отправила в Сирию 15 тонн гумпомощи, в том числе и медоборудование.

В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8

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