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В Сирии заработал российский госпиталь для пострадавших при землетрясении
Фото: АР/Francisco Seco
Российский многопрофильный полевой госпиталь для пострадавших в результате землетрясения заработал в Сирии. Об этом сообщает Минздрав РФ.
"В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России... <...> Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь. В нем уже принимают первых пациентов", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что в госпитале работают около 30 специалистов, они оказывают помощь пострадавшим по 30 направлениям. До этого Россия отправила в Сирию 15 тонн гумпомощи, в том числе и медоборудование.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп. За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии.
Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели. 12 февраля сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию в Сирии, но продолжили оказание гуманитарной помощи.
Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции
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