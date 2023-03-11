В Сирии заработал российский госпиталь для пострадавших при землетрясении

Фото: АР/Francisco Seco

Российский многопрофильный полевой госпиталь для пострадавших в результате землетрясения заработал в Сирии. Об этом сообщает Минздрав РФ.

"В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России... <...> Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь. В нем уже принимают первых пациентов", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в госпитале работают около 30 специалистов, они оказывают помощь пострадавшим по 30 направлениям. До этого Россия отправила в Сирию 15 тонн гумпомощи, в том числе и медоборудование.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп. За ним последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше, в том числе и на территории Сирии.

Для помощи в ликвидации последствий разгула стихии в обе страны были направлены российские спасатели. 12 февраля сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию в Сирии, но продолжили оказание гуманитарной помощи.



Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции

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