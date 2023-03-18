Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эквадоре

Фото: Zuma/ТАСС

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили о крупном землетрясении в Эквадоре, передает ТАСС.

По данным экспертов, магнитуда подземных толчков составила 6,9 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

Сейсмологи установили, что эпицентр стихии находился в 7 километрах к юго-востоку от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о новом землетрясении в Турции. Подземные толчки магнитудой 4,8 балла произошли в 65 километрах от города Кахраманмараш.

Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло в Тихом океане

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