20:38Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эквадоре
Фото: Zuma/ТАСС
Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили о крупном землетрясении в Эквадоре, передает ТАСС.
По данным экспертов, магнитуда подземных толчков составила 6,9 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
Сейсмологи установили, что эпицентр стихии находился в 7 километрах к юго-востоку от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось о новом землетрясении в Турции. Подземные толчки магнитудой 4,8 балла произошли в 65 километрах от города Кахраманмараш.
Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло в Тихом океане
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