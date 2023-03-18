В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8

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На территории Турции снова зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации ученых, эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. На территории этого населенного пункта проживают порядка 376 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине менее 1 километра. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

По информации на 12 марта, количество погибших достигло 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

Турецкие власти заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые здания будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

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