"Московский патруль": рога сайгаков обнаружили в чемодане пассажира в Домодедово

Больше 100 краснокнижных сайгаков лишились своих рогов. Это выяснили сотрудники таможни аэропорта Домодедово во время осмотра багажа одного из пассажиров.



В чемодане весом 90 килограммов в монтажной пене были запакованы спиленные рога редкого животного. Их мужчина пытался нелегально вывезти из России во Вьетнам транзитом через ОАЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

