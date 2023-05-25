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25 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": рога сайгаков обнаружили в чемодане пассажира в Домодедово

"Московский патруль": рога сайгаков обнаружили в чемодане пассажира в Домодедово

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Больше 100 краснокнижных сайгаков лишились своих рогов. Это выяснили сотрудники таможни аэропорта Домодедово во время осмотра багажа одного из пассажиров.

В чемодане весом 90 килограммов в монтажной пене были запакованы спиленные рога редкого животного. Их мужчина пытался нелегально вывезти из России во Вьетнам транзитом через ОАЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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