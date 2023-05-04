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Происшествия

Летевший из Казани самолет выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus 320, летевший из Казани, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В 13.07 мск борт сел штатно в Шереметьево", – сказал собеседник.

До этого отмечалось, что в салоне самолета сработал датчик открытия дверей. Борт совершал полет из Казани в Москву.

Ранее 3 мая самолет, следовавший рейсом Стамбул – Москва совершил экстренную посадку в Сочи из-за технических проблем. На борту находились 44 человека.

В 16:57 по мск борт приземлился в Сочи, никто из пассажиров не пострадал. В связи с произошедшим Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку.

Самолет из Стамбула аварийно приземлился в Сочи

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