13:31Происшествия
Летевший из Казани самолет выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus 320, летевший из Казани, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В 13.07 мск борт сел штатно в Шереметьево", – сказал собеседник.
До этого отмечалось, что в салоне самолета сработал датчик открытия дверей. Борт совершал полет из Казани в Москву.
Ранее 3 мая самолет, следовавший рейсом Стамбул – Москва совершил экстренную посадку в Сочи из-за технических проблем. На борту находились 44 человека.
В 16:57 по мск борт приземлился в Сочи, никто из пассажиров не пострадал. В связи с произошедшим Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку.
Самолет из Стамбула аварийно приземлился в Сочи
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