Пассажирский самолет из Турции готовится к экстренной посадке в Сочи

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Пассажирский самолет, следующий рейсом из Стамбула в Москву, готовится экстренно приземлиться в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что у лайнера возникли технические проблемы, из-за чего он не может продолжать полет. На борту воздушного судна находятся 44 человека, в настоящее время оно вырабатывает топливо.

В середине марта Boeing со 145 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Новосибирске. Самолету авиакомпании "Якутия", выполнявшему рейс Якутск – Новосибирск, пришлось приземлиться из-за рассогласования закрылок. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.



Пассажирский лайнер из Стамбула запросил экстренную посадку в Сочи