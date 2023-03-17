Boeing с 145 пассажирами совершил аварийную посадку в Новосибирске – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет Boeing с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Новосибирске, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс Якутск – Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево из-за рассогласования закрылок. В самолете находилось 145 пассажиров. Борт приземлился штатно, никто не пострадал. Разрушений также нет.

В свою очередь, представитель авиакомпании рассказал, что Boeing сел в Новосибирске планово для дозаправки. При этом он подтвердил, что технические причины для этого тоже были, хотя посадка не была экстренной, сообщает телеканал "360".

"Тут техпричина образовалась, сейчас ее устранят. Скорее всего, в 14:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.) он улетит", – сказал он.

Аэропорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Инцидент произошел в Павловском районе.

Позже стало известно, что вертолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В результате происшествия никто не пострадал.

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