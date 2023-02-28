Уголовное дело возбудили после жесткой посадки вертолета под Мурманском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после жесткой посадки вертолета под Мурманском. Об этом сказано в телеграм-канале Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

Днем 28 февраля вертолет потерпел крушение при заходе на посадку. Ранения и травмы в результате аварии получили четыре человека.

По данным МЧС РФ, в момент крушения на борту воздушного судна находились девять человек, трое из них – члены экипажа. Погибших в результате происшествия нет.

Согласно информации, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее говорилось, что причиной крушения вертолета в трех километрах от Мурманска могла стать ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна. Пострадавших транспортируют на снегоходах в село Ловозеро. Губернатор региона Андрей Чибис подтвердил информацию о происшествии.

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