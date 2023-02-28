Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения вертолета под Мурманском

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Причиной крушения вертолета в трех километрах от Мурманска могли стать ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники", – пояснил собеседник агентства.

По данным телеграм-канала ГУ МЧС РФ, в момент крушения на борту вертолета находились 9 человек, трое из них – члены экипажа. Погибших в результате происшествия не обнаружено.

В настоящее время пострадавших транспортируют на снегоходах в село Ловозеро.

В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис в телеграм-канале подтвердил информацию о происшествии.

"К ним (пострадавшим. – Прим. ред.) были направлены бригады скорой помощи, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России", – уточнил он.

Вертолет потерпел крушение при заходе на посадку 28 февраля. Ранения и травмы в результате аварии получили 4 человека. Предполагалось, что судно выполняло гражданский рейс.



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