14:31 (обновлено 27.01.2023 15:16)Происшествия
Ошибка пилотирования могла стать причиной аварии в аэропорту Внуково
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета специального летного отряда "Россия" в аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, инцидент мог произойти и из-за внезапного порыва ветра.
Вертолет повредил винт во время совершения посадки в столичном аэропорту Внуково 27 января.
Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что перед стартом транспорт раскрутило, был поврежден рулевой винт. По ее словам, в процессе взлета командир судна почувствовал неисправность и прекратил взлет.
Она добавила, что в результате происшествия транспорт получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет, уточнила Крылова.
Аэропорт же после происшествия работает в штатном режиме.
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