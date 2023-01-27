Ошибка пилотирования могла стать причиной аварии в аэропорту Внуково

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета специального летного отряда "Россия" в аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, инцидент мог произойти и из-за внезапного порыва ветра.

Вертолет повредил винт во время совершения посадки в столичном аэропорту Внуково 27 января.

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что перед стартом транспорт раскрутило, был поврежден рулевой винт. По ее словам, в процессе взлета командир судна почувствовал неисправность и прекратил взлет.

Она добавила, что в результате происшествия транспорт получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет, уточнила Крылова.

Аэропорт же после происшествия работает в штатном режиме.

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