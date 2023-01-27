Севший во Внуково вертолет повредил винт до взлета

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Вертолет, совершивший жесткую посадку во Внуково, получил повреждение винта еще до взлета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову.

"Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт", – рассказали в управделами.

Крылова уточнила Агентству "Москва", что в процессе старта командир судна почувствовал неисправность и прекратил взлет. По ее словам, транспорт получил незначительные повреждения, но в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Она добавила, что сейчас ведется разбирательство в связи со случившимся.

Аэропорт же после произошедшего работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково вертолет спецотряда "Россия" во время посадки повредил винт. Высказывалась версия о том, что причиной аварии могла стать ошибка пилотирования.



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