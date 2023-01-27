14:39Происшествия
Севший во Внуково вертолет повредил винт до взлета
Фото: телеграм-канал Mash
Вертолет, совершивший жесткую посадку во Внуково, получил повреждение винта еще до взлета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову.
"Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт", – рассказали в управделами.
Крылова уточнила Агентству "Москва", что в процессе старта командир судна почувствовал неисправность и прекратил взлет. По ее словам, транспорт получил незначительные повреждения, но в результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Она добавила, что сейчас ведется разбирательство в связи со случившимся.
Аэропорт же после произошедшего работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково вертолет спецотряда "Россия" во время посадки повредил винт. Высказывалась версия о том, что причиной аварии могла стать ошибка пилотирования.
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