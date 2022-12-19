Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку и загорелся в Магаданской области

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, перевернулся и загорелся в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Происшествие случилось в 11:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) в понедельник, 19 декабря. Вертолет с тремя членами экипажа следовал по маршруту Магадан-13 – поселок Тахтоямск.

При совершении посадки Ми-8 столкнулся с объектом на земле, после чего перевернулся и загорелся. В результате пострадал один человек, а вертолет получил повреждения.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба").

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после крушения Ми-8 в Бурятии. Происшествие случилось при посадке на аэродроме Байкал в Улан-Удэ 16 декабря. В результате погибли три человека.



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