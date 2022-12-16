Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Бурятии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Расследование организовано по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Отмечается, что на место крушения воздушного судна выехали следователи и криминалисты.

Вертолет Ми-8 разбился при посадке на аэродроме Байкал в Улан-Удэ 16 декабря. В результате погибли трое членов экипажа. В момент аварии пассажиров на борту не было. В МЧС сообщили, что в момент посадки произошло возгорание.

В качестве предварительных версий причины крушения оперативники рассматривают ошибку пилотов и техническую неисправность. Источник в правоохранительных органах отмечал, что причиной аварии могло стать возгорание в двигателе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что семьи погибших членов экипажа разбившегося Ми-8 получат по 1 миллиону рублей.

Частный вертолет Ми-8 разбился в Бурятии

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