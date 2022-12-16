Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ выплатят по 1 млн рублей

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Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что семьи погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"На борту вертолета находились три члена экипажа. К сожалению, экипаж погиб. Тушение завершено, уже есть подтверждение гибели людей. Семьям погибших со стороны республики будет выплачено по миллиону рублей", – сказал глава региона.

В качестве предварительных версий причины крушения вертолета, по словам Цыденова, оперативники рассматривают ошибку пилотов и техническую неисправность, поскольку воздушное судно уже практически совершило посадку.

"Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена", – добавил он.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной крушения могло стать возгорание в двигателе.

Вертолет Ми-8 разбился при посадке на аэродроме Байкал в Улан-Удэ 16 декабря. В результате погибли трое членов экипажа, пассажиров на борту не было. По данным ГУ МЧС по Бурятии, в момент посадки произошло возгорание.

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