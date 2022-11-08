Один человек погиб при падении вертолета Ми-2 в Костромской области

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Один человек погиб в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, еще четверо пострадали.

"По предварительным данным, один человек погиб, четверо выжили, но получили травмы", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

МЧС России по Костромской области подтвердило факт крушения вертолета Ми-2.

Глава региона Сергей Ситников отправился к месту аварии. Местные власти уточнили, что Ми-2 выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.

По поручению губернатора на место также оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Местные больницы готовы принять пострадавших. Как уточнил Ситников, при падении пострадали два фельдшера и два пилота. Пациент, находившийся на борту, погиб в результате аварии.

Уточняется, что вертолет потерпел крушение во время захода на посадку.

"В районе Костромы (Сокеркино) произошло падение вертолета санавиации. Ми-2 RA-14185, на борту два человека – экипаж, два врача, один больной. Крушение произошло при заходе на посадку", – добавил источник.

Ранее стало известно, что выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 потерпел крушение под Костромой.

По данным источника, авария случилась примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На борту Ми-2 находились 5 человек.

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