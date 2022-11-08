В Конго разбился транспортный самолет

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На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) потерпел крушение частный транспортный самолет. Погибли два пилота – гражданин России и Уганды, сообщила угандийская газета Monitor.

Транспортный частный самолет вылетел 3 ноября из района Касесе на западе Уганды в город Гома в ДРК. О крушении самолета стало известно через три дня поисков. Обломки и тела пилотов были найдены в джунглях 6 ноября.

Данные о том, какой компании принадлежал самолет и какой груз он перевозил, отсутствуют.

6 ноября стало известно, что самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу. Самолет упал в озеро Виктория. На борту находились 43 человека, не менее 19 человек погибли.

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