Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции – СМИ

Фото: depositphotos/avoodin

Легкомоторный самолет потерпел крушение во французском департаменте Сена и Марна, сообщает газета Sud Ouest со ссылкой на заявление жандармов.

Уточняется, что на борту находились 33-летний пилот и 50-летний пассажир, для которого этот полет был первый. Оба мужчины погибли на месте.

По предварительным данным, воздушное судно резко упало с высоты 50–60 метров, когда находилось над взлетно-посадочными полосами.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета у аэропорта столицы Доминиканы – города Санто-Доминго. Судно следовало в американский Орландо. После взлета лайнер попытался приземлиться из-за появления технических неполадок.

До этого шесть человек стали жертвами крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого находились сотрудники Минздрава. Катастрофа случилась в департаменте Пандо.