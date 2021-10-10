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В мире

07:36

Шесть человек погибли при крушении самолета с сотрудниками Минздрава в Боливии

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/Shebeko

Шесть человек стали жертвами крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого находились сотрудники Минздрава. Об этом заявил президент страны Луис Арсе в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что катастрофа случилась в Боливии в департаменте Пандо.

"Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", – подчеркнул глава государства.

Он выразил соболезнования родным и семьям погибших.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав страны, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения. Они занимались борьбой с заболеваниями денге и чикунгунья.

Кроме того, на борту лайнера находились два пилота. Они должны были доставить сотрудников Минздрава в город Кобиха. При этом самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-востоке Франции. В результате случившегося погибли два человека.

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