В США легкомоторный самолет упал на автостраду. Видео сняли очевидцы. В местном аэропорту заметили, что борт пропал с радаров и спасатели тут же отправились на поиски. Самолет обнаружили на обочине.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

