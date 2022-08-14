Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа – Новой Гвинее

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Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в Папуа – Новой Гвинее. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-востоку от города Лаэ. Очаг залегал на глубине 51,6 километра.

Отмечается, что информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Армение. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.