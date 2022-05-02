Землетрясение произошло в Монголии у границы с Россией

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Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геодезической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

Ранее на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла. Эпицентр природного явления находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг зафиксировали на глубине 10 километров.

В марте подземный толчок зафиксировали в Туве – в 223 километрах от Кызыла. Эпицентр находился примерно в 65–70 километрах от границы с Монголией. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Накануне землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба. Очаг залегал на глубине 9 километров. О пострадавших и разрушениях данных не было.