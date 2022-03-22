Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туве

06:46
Фото: depositphotos/vchalup2
Подземный толчок зафиксирован в Туве – в 223 километрах от Кызыла. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 65–70 километрах от границы с Монголией. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.
В региональном управлении МЧС отметили, что жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: