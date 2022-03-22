Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туве

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Подземный толчок зафиксирован в Туве – в 223 километрах от Кызыла. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 65–70 километрах от границы с Монголией. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

В региональном управлении МЧС отметили, что жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 120 километрах к юго-западу от города Олонгапо, где проживают более 221 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась.