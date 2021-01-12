Сильное землетрясение случилось на границе России и Монголии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда природного явления составила 6,5 балла.

Подземные толчки были выявлены в 00:32 по московскому времени. Эпицентр природного явления находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг зафиксировали на глубине 10 километров.

В свою очередь, в Геологической службе США (USGS) оценили силу землетрясения в 6,8 балла.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях пока нет. По данным областного главка МЧС, в Иркутске ощущались толчки силой 4–5 баллов.

Ранее землетрясение произошло в Чечне. Сила природного явления составила 4,7 балла.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 14 км южнее Грозного и в 18 километрах юго-восточнее Урус-Мартана. Очаг залегал на глубине 10 километров.