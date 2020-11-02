Трехлетнюю девочку спасли из-под завалов через 65 часов после землетрясения в Турции

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Фото: twitter.com/TurkishIndy
Спустя 65 часов после землетрясения в турецком Измире спасатели извлекли из-под завалов трехлетнюю девочку, сообщает агентство Anadolu.
Ребенка, чье спасение уже назвали чудом, поместили в одну из близлежащих больниц.
Удары стихии произошли днем в пятницу, 30 октября, в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.
В результате землетрясения оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы.
Число погибших возросло до 73. Число пострадавших увеличилось до 961 человека. Из-под завалов спасатели извлекли 106 человек. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.
В Эгейском море после сильного землетрясения сохраняется угроза цунами
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