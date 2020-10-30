Не менее 20 домов разрушены в Турции после землетрясения

15:47
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Не менее 20 домов были разрушены в Турции после землетрясения в провинции Измир. Об этом сообщает ТАСС.
Магнитуда подземных толчков составила 6,6 балла.
Губернатор провинции Измир Тунч Сойер уточнил, что строения были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения. О жертвах на данный момент не сообщается.
По словам очевидцев, землетрясение спровоцировало в Измире цунами. В соцсетях публикуют видео.
"Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", – написал глава государства в личном Twitter-аккаунте.произошло на западе Турции. Как сообщается, эпицентром стала территория в районе города Сеферлихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.
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