Не менее 20 домов разрушены в Турции после землетрясения

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Не менее 20 домов были разрушены в Турции после землетрясения в провинции Измир. Об этом сообщает ТАСС.

Магнитуда подземных толчков составила 6,6 балла.

Губернатор провинции Измир Тунч Сойер уточнил, что строения были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения. О жертвах на данный момент не сообщается.

По словам очевидцев, землетрясение спровоцировало в Измире цунами. В соцсетях публикуют видео.

Видео: соцсети

На месте работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. На произошедшее отреагировал президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

"Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", – написал глава государства в личном Twitter-аккаунте.

Видео: соцсети