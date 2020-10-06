У побережья Фиджи произошло землетрясение

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В геологической службе США зафиксировали землетрясение у побережья Фиджи. По данным сейсмологов, его магнитуда составляет 6,0, сообщает RT.

Специалисты уточнили, что эпицентр находится в 232 километрах к востоку от города Левука. Очаг залегал на глубине 628 километров.

Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов ввел в городе режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 5-6. Эпицентр располагался в районе населенного пункта Култук в 84 километрах к юго-западу от города. По данным властей Иркутска, интенсивность составила 8,1.

Также землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане. Отмечается, что эпицентр находился в 498 километрах к юго-западу от города Хитаду, расположенного в Мальдивской Республике.