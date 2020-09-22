В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

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Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел в городе режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 5-6.

Как говорится на официальном портале города, дежурные службы собирают информацию о последствиях ЧП. Два экипажа аварийно-спасательной службы осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий.

Жертв и разрушений не выявлено, коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме. Первые подземные толчки зафиксировали 22 сентября в 02:05 по местному времени, а затем через 15 минут.

Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Култук в 84 километрах к юго-западу от города. По данным властей Иркутска, там интенсивность составила 8.1 балла.