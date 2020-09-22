В МЧС рассказали о землетрясении в Прибайкалье

07:19
Фото: 38.mchs.gov.ru
Толчки от землетрясения, которое произошло в Иркутской области, ощущались по всей территории Бурятии.
Как рассказали в МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Дежурные службы собирают информацию о последствиях ЧП. Проводится обследование населенных пунктов.
В МЧС по Иркутской области добавили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований. Власти Иркутска ранее ввели в городе режим повышенной готовности. В городе Слюдянка рядом с эпицентром отключился свет.
Эпицентр магнитудой 8,1 находился в Слюдянском районе около озера Байкал. Первые подземные толчки зафиксировали во вторник, 22 сентября, в 02:05 по местному времени, а через 15 минут произошел афтершок.
Землетрясение произошло в Иркутске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: