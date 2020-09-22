В МЧС рассказали о землетрясении в Прибайкалье

Фото: 38.mchs.gov.ru

Толчки от землетрясения, которое произошло в Иркутской области, ощущались по всей территории Бурятии.

Как рассказали в МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Дежурные службы собирают информацию о последствиях ЧП. Проводится обследование населенных пунктов.

В МЧС по Иркутской области добавили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований. Власти Иркутска ранее ввели в городе режим повышенной готовности. В городе Слюдянка рядом с эпицентром отключился свет.

Эпицентр магнитудой 8,1 находился в Слюдянском районе около озера Байкал. Первые подземные толчки зафиксировали во вторник, 22 сентября, в 02:05 по местному времени, а через 15 минут произошел афтершок.