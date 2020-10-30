Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир", – сказано в телеграмме.

Путин выразил слова сочувствия родным и близким погибших. Также он пожелал здоровья тем, кто пострадал в результате землетрясения.

Природный катаклизм магнитудой 6,6 произошел ранее на западе страны. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.

Число пострадавших при землетрясении составило минимум 152 человека. Погибли шесть человек.

Разрушены не менее 20 домов в Измире. Мэр города Тунч Сойер уточнил, что строения повредились в районах Борнова и Байраклы.

Землетрясение ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви. Ранения там получили четыре человека.

