Число жертв землетрясения в Турции возросло до шести

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до шести. Ранены 202 человека, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех жертвах трагедии и 152 пострадавших. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.

Природный катаклизм ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви. Ранения там получил один человек.

Разрушены не менее 20 домов в Измире. Мэр Измира Тунч Сойер уточнил, что строения были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

