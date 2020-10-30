Один человек ранен при обрушении стены на греческом Самосе из-за землетрясения

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Один человек получил ранения при падении стены на острове Самос в результате землетрясения, сообщает радиостанция Samosvoice.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло примерно в 20 километрах от острова. Обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб также нанесен ряду зданий.

В Турции из-за землетрясения разрушены не менее 20 домов. Там магнитуду подземных толчков оценили в 6,6 балла.

На месте работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими гражданами.

Землетрясение произошло на западе Турции. Эпицентром стала территория в районе города Сеферихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.