Момент обрушения здания в турецком Измире попал на видео

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Момент обрушения здания в турецком Измире, где произошло землетрясение, попал на видео. Сообщалось, что магнитуда подземных толчков составила 6,6 балла.

Эпицентром стала территория в районе города Сеферихисар. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра. Сообщается, что в результате землетрясения оказались разрушены не менее 20 домов в районах Байраклы и Борнова.

Из-за подземных толчков также упала стена на острове Самос. В результате происшествия пострадал один человек. Информации о других возможных пострадавших к настоящему моменту не поступало.

На месте ЧП сейчас работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне бедствия для оказания помощи населению находятся все соответствующие ведомства и организации.