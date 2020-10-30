Посольство РФ в Турции не располагает данными о пострадавших при землетрясении россиянах

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У посольства РФ в Турции в настоящий момент нет сведений о пострадавших россиянах во время землетрясения в Измире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Ирину Касимову.

"Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие, и если таковые есть, есть ли среди них наши граждане", – уточнила Касимова.

По ее словам, сейчас никаких обращений в посольство не поступало.

"Мобилизовали почетное консульство в Измире для организации приема звонков проживающих в провинции российских граждан для оказания возможной помощи", – добавила пресс-атташе.

Известно, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло на западе Турции. Эпицентром была территория в районе города Сеферихисар.

Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра. Природный катаклизм ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви. На месте ЧП сейчас работают спасательные бригады, масштаб разрушений уточняется. Из-под обломков в Измире вытащили трех пострадавших.

